'Elden Ring': ¿Qué se esconde debajo del tronco del Árbol Áureo?

Puede que la historia de ‘Elden Ring’ siga la esencia de From Software; información vaga sobre sus personajes y universo, todo demasiado críptico. Pero aunque no entendamos exactamente y al dedillo su historia, no cabe duda de que sabemos que el Gran Árbol Áureo juega un papel crucial e importantísimo en el argumento. Está presente en todo el juego, lo ves independientemente de la zona del mapa en la que te encuentres y los personajes hacen innumerables referencias a él.

Siendo posiblemente la pieza más importante en la historia de ‘Elden Ring’, ¿no te has preguntado alguna vez qué oculta el Árbol Áureo en su interior? Ahora el modder Zullie, y quien se ha hecho la misma pregunta, por fin ha podido dar respuesta. Eso sí, para ello vas a tener que necesitar algunas habilidades en concreto y por ende avanzar en la trama del videojuego antes de ponerte a explorar.

La zona desde la que necesitamos partir es Leyndell, la capital. Allí y utilizando la habilidad que obtendremos al vencer a Malenia, podremos descender varias plataformas. Si somos lo suficientemente habilidosos con las secciones de plataformas, iremos a parar hasta un enfrentamiento contra la forma fantasmal de Godfrey. Una vez derrotado, nada complicado por cierto, tendremos a nuestro alcance una zona por la que descender. Las raíces del árbol.

Aunque suena tentador, más aún si conseguimos colocar la cámara de cierta manera para visualizar una enigmática criatura que se encuentra en el fondo, lo cierto es que lanzarnos al vacío sólo provocará la muerte del personaje. Es aquí cuando entra en juego Zullie, el modder que os mencionamos antes. Utilizando diferentes herramientas para modificar la cámara, Zullie alteró la cámara del videojuego para descubrir que esa misteriosa criatura se trata de la llamada Bestia de Elden.

Efectivamente, la criatura que se encuentra debajo de la capital no es otra que el jefe final de ‘Elden Ring’. En cierta manera tiene sentido, ¿verdad? Zullie recogió en un completo vídeo cómo acceder a la zona de juego, modificar la cámara y en caso de que quieras salir de dudas, descubrir quién se encuentra en lo más profundo del Árbol Áureo.