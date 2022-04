'Elden Ring' ya tiene un jugador muy querido y su historia tiene tintes de leyenda urbana

'Elden Ring' ha salido hace poco menos de dos meses, tiempo más que suficiente para que el videojuego de From Software tenga la oportunidad de dar a conocer a sus propias leyendas. Y no hablamos de personajes misteriosos, que los hay y muchos; sino de jugadores que bien podrían tener su propio argumental.

Este es el caso de 'Let Me Solo Her', un jugador que se ha ganado una popularidad fuera de lo normal en el universo de From Software, y motivos no faltan para ello. Desde su aspecto, pasando por la ingente cantidad de fan-arts y figuras que la comunidad le ha dedicado y por supuesto su historia o trasfondo.

La leyenda de Let Me Solo Her nace con motivo de uno de los jefes finales más complicados de 'Elden Ring'. Hablamos de Malenia, un boss capaz de desesperar al más paciente de los jugadores, y no es para menos debido a sus destructivos ataques. En definitiva un jefe final que es ideal para sacar de quicio a cualquiera. Es ahí cuando entra en juego Let Me Solo Her, el héroe que todos necesitamos y no lo sabíamos.

Let Me Solo Her es un jugador que puede invocarse, aunque siempre de manera aleatoria, equipado con dos katanas, un jarrón en la cabeza y completamente desnudo. Tal y como puede verse en los muchos vídeos que se encuentran de él en internet, Let Me Solo Her puede acabar con Malenia de una forma pasmosa, sin recibir daño alguno e incluso encontrando el momento para saludar a sus "invocadores" mientras éstos observan el espectáculo.

La popularidad de Let Me Solo Her ha alcanzado tales cotas de viralidad en internet que Twitter o Reddit se han convertido en lugares en los que no es nada complicado encontrar conversaciones sobre el personaje, dibujos dedicados al mismo o incluso diseños de figuras al más puro estilo amiibo. Un ejemplo más de que la comunidad de los títulos de From Software es capaz de sorprender a propios y extraños con las historias que se forman a su alrededor.