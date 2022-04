'Elden Ring': Un jugador llamado Will Smith se dedica a abofetear a otros usuarios

La mala acción de Will Smith en la 94ª edición de los Premios Óscar, poco antes de recibir la estatuilla como mejor actor principal por su papel en 'El método Williams', sigue coleando. El injustificable bofetón que Smith propició a Chris Rock tras un chiste protagonizado por su mujer, también ha tenido su repercusión en el videojuego de moda en este momento: 'Elden Ring'. La obra de From Software dirigida por Hidetaka Miyazaki y con la colaboración del novelista de fantasía George R. R. Martin, está siendo considerado como uno de los mejores juegos de todos los tiempos.

Tal y como se ha visto en algunos vídeos recogidos en redes sociales y foros, como Reddit, un jugador que se hace llamar Will Smith como el actor americano, se dedica a acosar a otros jugadores repitiendo los actos vistos en la gala de los Premios Óscar. Aparece repentinamente junto a otros jugadores, se acerca caminando de la forma más tranquila y propicia un puñetazo al personaje del resto de jugadores. Acto seguido se da la vuelta y desaparece caminando tranquilamente.

Sí, también en las Tierras Intermedias alguien ha decidido imitar a Will Smith, y no parece algo puntual. Según lo comentado por varios jugadores, son varios los personajes misteriosos los que están imitando este acto en 'Elden Ring'. Por suerte, el video anterior sirve como prueba de lo que está sucediendo en el universo del juego de From Software.

Recientemente también se ha descubierto una animación oculta en 'Elden Ring' y el secreto que esconde su canción en latín.