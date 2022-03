Encuentran el objeto de 'The Legend of Zelda Wind Waker' más valioso y extraño que todo fan desea

'The Wind Waker' fue una auténtica revolución en el momento de su lanzamiento. Cuando aterrizó en GameCube, la nueva aventura de Link dividió a la comunidad a raíz de su estilo artístico, un marcadísimo cel-shading. A todo ello y a pesar de contar con elementos clásicos de la marca en los jugable, el título además sumaba ciertos aspectos de sigilo.

El paso del tiempo ha encumbrado a 'The Legend of Zelda: The Wind Waker' como uno de los juegos más carismáticos de la saga, siendo una de las peticiones de los fans a Nintendo para adaptar a Nintendo Switch. Como en el cualquier otro juego de la marca, los coleccionistas siempre han tratado de hacerse con esas piezas de lo más extraño.

Lucas M. Thomas de Nintendo Force Magazine puede presumir de tener en su posesión precisamente una de las más peculiares y desconocidas por la gran mayoría. Se trata de nada más y nada menos que un pergamino a tamaño real del que encontramos al comienzo de la historia del juego y se nos relata su trasfondo.

Tras casi 20 años desde su lanzamiento, no queda claro cuántos de estos pergaminos quedan en perfectas condiciones. Al tratarse de un producto promocional las posibilidades se ven drásticamente reducidas. Lucas ha decidido poner en manos de un coleccionista el pergamino y velar así por la seguridad de la que ya es una de las piezas más buscadas.

A pesar de que todavía sea un misterio el que podamos disfrutar por fin de 'The Wind Waker' en Nintendo Switch, la compañía nos traerá este mismo año para la consola 'Breath of the Wild 2'; secuela directa del título lanzado en 2017. Apenas unos pocos tráilers es todo lo que tenemos hasta ahora, por lo que habrá que esperar a fechas cercanas al E3 para conocer su día de publicación y más detalles de manera oficial.