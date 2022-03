El mapa de 'Zelda Breath of the Wild' llega con todo lujo de detalles a 'Minecraft' gracias a un proyecto fan

'The Legend of Zelda: Breath of the Wild' es uno de los juegos mejor valorados de la historia. La última aventura de Nintendo en la saga ha marcado el rumbo a seguir en el terreno de los RPG y mundos abiertos. Tanto ha sido así que no han sido pocos los títulos que desde 2017 han contado con elementos vistos en 'Breath of the Wild'.

Con toda una legión de fans que se extiende más allá del videojuego de Nintendo Switch, 'Minecraft' ha vuelto de dejar claras sus infinitas posibilidades. ¿Y qué tiene que ver 'Minecraft' con 'Breath of the Wild? Os estaréis preguntando. Muy sencillo, os lo contamos a continuación.

Resulta que el usuario lg_cuber está elaborando a escala 1:1 nada más y nada menos que el mapa de 'The Legend of Zelda: Breath of the Wild' en el videojuego de Mojang. Sí, habéis leído bien. Y no hablamos de las zonas más representativas, nada más lejos de la realidad. Hablamos de todas y cada una de las áreas que engloban al título original.

Por el momento el proyecto marcha según lo previsto, con la meseta de los albores ya completada, lugar en el que comenzamos la aventura en 'Breath of the Wild'. Por delante tiene todavía muchas áreas a desarrollar y construir, desde los zora, pasando por los goron, el resto de pueblos de las razas y ciudades del videojuego.

2022 será un año muy importante para la saga. A finales de año aterrizará en Switch 'The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2', secuela directa del título de 2017 y que promete romper todos los moldes de la misma manera que ya hiciera la primera parte hace unos años.