Encuentran una referencia a la oficina de 'The Office' oculta en 'The Last of Us Parte 1'

Los guiños o easter eggs en videojuegos son algo de lo más común en los tiempos que corren. Pocos desarrolladores esconden su pasión por otros hobbies o programas favoritos de TV. Y es que a lo largo de la última década es complicado no encontrar un título que incluya alguna referencia de lo más divertida, en la gran mayoría de los casos muy sútil.

Uno de los casos más recientes lo hemos encontrado en uno de los lanzamientos más esperados de PlayStation 5, ‘The Last of Us: Parte 1’. Varios usuarios de Twitter y Reddit no han tardado en mostrar lo que podría ser la oficina más famosa de la historia de la TV. Hablamos, como no podía ser de otra manera, del espacio en el que Dwight, Michael Scott o Jim entre otros personajes hacían su día a día en ‘The Office’.

Uno de los clips se ha hecho viral en redes sociales, mostrando el enorme parecido del interior de uno de los edificios con la oficina de la serie. ¿Casualidad? Lo dudamos. ‘The Office’ está considerada como una de las mejores y más importantes series de la TV, una comedia que cuenta con varios premios Emmy a sus espaldas. En el vídeo podemos ver a Joel en el interior del edificio que, por supuesto, está patas arriba a raíz del apocalipsis que tiene lugar en ‘The Last of Us: Part 1’. Más allá de su aspecto, no cabe duda que el parecido con la oficina de Dunder Mifflin es casi sorprendente.

Como te contaba al principio, los guiños de videojuegos a otros productos audiovisuales no son casualidad. Uno de los casos más recordados lo encontramos hace unos años en ‘The Witcher 3: Wild Hunt’. En plena vorágine fan por ‘Juego de Tronos’, CD Projekt RED tuvo a bien incluir en una torre ubicada en un precipicio al que parecía un enano. ¿Quién no recuerda a Tyrion encarcelado en Nido de Águilas en Juego de Tronos?