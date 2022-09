State of Play: Resumen con todas las novedades para PS4, PS5 y PS VR 2

Este 13 de septiembre ha llegado cargado de novedades. Por una parte, tuvimos el evento de Nintendo Direct con grandes sorpresas para todos los fans de ‘Zelda’. Sin embargo, las emociones no han acabado aquí, sino que también hemos tenido una cita muy especial con las novedades de PlayStation. Todo esto gracias a las novedades del State of Play.

Tekken 8

La acción regresa una vez más con la saga ‘Tekken’. Con imágenes capturadas en PlayStation 5, hemos podido ver a dos de los personajes más reconocidos de ‘Tekken’ peleando y demostrando que están dispuestos a poner a prueba su habilidad en el combate. Se trata, de una de las experiencias que llegarán a la nueva generación de PlayStation aunque, por el momento, tendremos que esperar para novedades.

Star Wars Tales from the Galaxys Edge

Las aventuras de ‘Star Wars’ siempre han dado paso a todo tipo de películas, cómics y grandes novedades pero, ¿y si podemos disfrutar de la experiencia en la realidad virtual? Entonces es lo que llega con ‘Star Wars Tales from the Galaxy’s Edge’, la nueva experiencia para PlayStation VR 2 que llegará en 2023 y que nos introducirá por completo en el mundo de ‘Star Wars’, reencontrándonos con algunos de los personajes más queridos de la licencia.

Demeo

Si lo tuyo son los juegos de rol, entonces no puedes perderte ‘Demeo’. Se trata de una experiencia que busca transmitirnos de formas únicas la sensación de poder estar jugando a una obra de rol en nuestro tablero, con amigos y disfrutando de la experiencia desde un enfoque mucho más cercano gracias a la realidad virtual.

Like a Dragon Ishin

SEGA no podía faltar a la velada para presentarnos un título de lo más especial para los fans de ‘Yakuza’. Se trata de una obra que nos llevará al Japón feudal y que pondrá a prueba nuestra habilidad de todas las formas posibles, tanto con la historia como con los personajes. Una propuesta que estará disponible a partir de febrero 2023.

Hogwarts Legacy

Los fans de ‘Hogwarts Legacy’ no han perdido la ocasión de ver un nuevo tráiler del juego de Warner Bros. Este tráiler no ha dudado en mostrar un pequeño vistazo de la misión exclusiva para los jugadores de PlayStation, con un deje de terror y algunas propuestas más llamativas para todos los jugadores que busquen una experiencia con un poco más de acción.

Pacific Drive

Conducir por carreteras tranquilamente puede resultar de lo más placentero pero, ¿y si le sumas un poco de acción? Aquí es donde se presenta ‘Pacific Drive’, una obra que pondrá a prueba nuestra habilidad al volante a partir de 2023, dejándonos con una propuesta llamativa visualmente, así como con una jugabilidad única.

SynDuality

Es hora de ponerse al volante de los mechas. Esta propuesta puede parecer tranquila, en la que conocemos la historia de un joven viviendo en un mundo que parece haber sucumbido al caos. Sin embargo, pronto descubrimos que la acción está presente en un increíble título donde el apartado gráfico rinde lo máximo en PlayStation 5. Eso sí, tendremos que esperar hasta 2023 para poder disfrutarlo.

Stellar Blade

Conocido anteriormente como ‘Project Eve’, finalmente sabemos un poco más de esta obra futurista en la que el caos reina. ‘Stellar Blade’ nos llevará a vivir grandes dosis de acción así como todo tipo de emociones con una historia que nos deja claro que tendrá mucho misterio y grandes dosis de emoción. Eso sí, por el momento sabemos que para poder disfrutar de esta increíble experiencia tendremos que esperar hasta 2023.

Rise of the Ronin

Team Ninja no podía faltar a la velada, esta vez con una entrega completamente nueva y exclusiva para la consola de PlayStation. ‘Rise of the Ronin’ nos llevará a vivir combates únicos en el Japón feudal, además de tener una historia en la que el poder parece haber corrompido a los malos. Por ello, se trata de una propuesta que parece estar más que preparada para emocionar a todos los jugadores. Aunque prepárate porque tendremos que esperar hasta 2024 para poder disfrutar de esta obra.

God of War Ragnarok

Para acabar con una velada que vino cargada de emociones, ‘God of War Ragnarok’ no solo nos presentó su mando DualSense exclusivo, sino un nuevo tráiler de esta propuesta. Con escenas que nos reencuentran con algunos de los personajes más importantes, así como nos recuerdan que las valkirias pueden ser algunos de los grandes peligros que se presenten en nuestro camino, tenemos para nosotros un título que todos los fans de PlayStation disfrutarán este mismo noviembre.