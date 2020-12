Esta es la licencia manga/anime que más éxito ha tenido en 2020

Obviamente 2020 ha sido un año extraño en todo el mundo, en el que durante meses muchas personas han permanecido encerradas en sus casas a causa de la pandemia provocada por el Covid. Aunque la situación no es buena para nadie, es cierto que un tipo de negocio ha crecido como la espuma en estos meses, siendo los servicios de vídeo bajo demanda los grandes beneficiados. El contenido digital se ha consumido como nunca este año, siendo un remedio contra el aburrimiento y la imposibilidad de salir de los hogares.

Por ello este año el manga y el anime han sido vías de escape importantes para el público japonés, que consume este tipo de entretenimiento de forma muy habitual. En este año especial por las circunstancias, resulta que una licencia se ha hecho con el trono del sector, demostrando una fuerza que la hacen compararse a grandes como Naruto, One Piece o Bleach, por nombrar algunos de los shonen más conocidos de la historia.

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba, el manga más exitoso

Estamos hablando de Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba, cuyo manga en realidad terminó el pasado mes de mayo, aunque el volumen recopilatorio número 23 no llegó a las tiendas hasta este mes. Desde el fin del manga y gracias en parte al estreno del anime, la licencia no ha dejado de ganar adeptos y popularidad en el país nipón y en todo el mundo. Hasta el punto de convertirse en la gran triunfadora del año.

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - Hinokami Keppuutan | CyberConnect2

Para hacernos una idea sólo debemos comprobar las ventas de este volumen final. Lanzado en Japón el 4 de diciembre, durante su primera semana vendió 2.855.000 copias. Esto marca un nuevo récord de ventas semanal de un volumen desde que se tienen registros, al menos de la última década en la que Oricon se encarga de las mediciones. EL volumen también se vende en un pack especial para coleccionistas con una figura de Demon Slayer, por lo que a la cifra anterior hay que sumarle 576.000 ventas adicionales.

Demon Slayer amenaza el reinado de El viaje de Chihiro

Por otra parte, si hablamos de anime, este año se ha estrenado la película Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba the Movie: Mugen Train en los cines nipones. Pese a la pandemia, ya se ha convertido en la segunda película con mayor taquilla de la historia japonesa, reinado que ocupa desde hace años la fantástica película de Studio Ghibli El viaje de Chihiro. Esto significa que Demon Slayer ha superado en un año de pandemia a películas como Your Name , Frozen y Titanic en Japón.

El viaje de Chihiro | Studio Ghibli

Se ha convertido en la segunda película en ganar más de 30.000 millones de yenes en la taquilla japonesa y se acerca peligrosamente a Chihiro. Toho recientemente actualizó los números de taquilla de El viaje de Chihiro asegurando que originalmente recaudó 31.680 millones de yenes cuando fue estrenada en 2001. Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba the Movie: Mugen Train ha recaudado en la actualidad poco menos de 30.300 millones de yenes.

Poner en riesgo el récord de una de las mejores películas de animación de la historia 19 años más tarde no es fácil, y sin duda es un buen indicativo de cuánto está triunfando Demon Slayer en Japón.