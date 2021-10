Este artista recrea a personajes de anime famosos de la forma más dulce posible

A lo largo de los años hemos visto como los fans de videojuegos o animes tienen una habilidad única para recrear a sus personajes favoritos con distintos estilos de arte. Esto nos ha llevado a ver a grandes artistas que no han dudado en probar suerte recreando a sus personajes con pan. Pero, ¿y si optamos por algo mucho más dulce? Aquí es donde entra el trabajo de Whip Sugar.

No se trata únicamente de un artista, sino de un equipo de marido y mujer que comparten una misma pasión. Disfrutan de los videojuegos, el anime y, por supuesto, la cocina. Por ello, no dudan en colaborar para llevar a cabo un espectacular trabajo en el que dan vida a sus personajes favoritos. Y la recreación en azúcar es tan asombrosa que, simplemente, daría pena el hecho de pensar en comérselo.

El trabajo de Whip Sugar es tan detallado que son comparados con figuras reales

Muchos que se encuentran con estas figuras no pueden evitar pensar que se parecen a algunas de esas figuras que tienen en su colección. Sin embargo, la fascinación no solo llega por todos los detalles que incluyen, sino por cómo le dan vida a base de utilizar azúcar como componente principal. A partir de aquí, tienen una plantilla sobre la que van realizando el trabajo y, con ello, comenzar a dar los detalles antes de montar la figura al completo.

En su canal de YouTube podemos ver grandes obras como el soldado robot de El castillo en el cielo, donde el marido de la artista no dudó en aplaudir el gran trabajo. Sin embargo no es el único que se ha derretido ante sus obras pues esta ha dejado al mundo fascinado con recreaciones de los personajes de Demon Slayer e incluso de Pokémon, donde no ha dudado en basarse en el anime e incluso en videojuegos como Pokémon UNITE.

Obras tan dulces que derriten el corazón

Por supuesto, los videojuegos también juegan un papel importante en sus recreaciones, lo que nos lleva a ver impresionantes trabajamos incluso de Monter Hunter. Una propuesta que, si la miramos bien al detalle, podría incluso parecer una maqueta. Y es que no hace falta más que un vistazo a su perfil en YouTube para empezar a señalar todos los trabajos que querríamos en nuestra colección.

De este modo en Japón nos demuestran, una vez más, que si tienes una gran pasión y una habilidad única, no puedes desaprovecharla. Si te gusta dibujar, debes probar y encontrar tu propio estilo y si lo tuyo es cocinar, puedes llegar a crear obras únicas y muy personales. Simplemente se requiere de un poco de paciencia y atención a los detalles.