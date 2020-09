Fall Guys y Pokémon: Así serían los Pokémon más conocidos en el juego de moda

Fall Guys está siendo, por mucho, el juego del momento. El título que ha explotado en popularidad especialmente cuando se puso disponible gratuitamente en PlayStation Plus, una estrategia que nos suena de otros indie como Rocket League, es ahora protagonista de muchas partidas entre influencers, youtubers o streamers en general. Por supuesto, esto le ha permitido ser adquirido por millones de jugadores, estando el foco mediático sobre el proyecto.

De hecho, recientemente se confirmó la temporada 2 de Fall Guys con el añadido de varios minijuegos diferentes, además de nuevas skins. Al igual que muchos otros juegos, los premios de las temporadas de Fall Guys son skins diversos basados en personajes, algunos de otras licencias. Por el momento no hay demasiada diversidad de trajes para los personajes de Fall Guys, pero con el tiempo llegarán muchos más.

Sin embargo, no son pocos los usuarios que han decidido potenciar sus habilidades de artista creando trajes para los personajes de Fall Guys que, aunque podrían ser perfectamente oficiales, en realidad no son más que esperanzas de los jugadores. En este caso se han viralizado trajes de la franquicia Pokémon, skins que seguramente nunca lleguen al juego (a no ser que Nintendo realice un trato con los desarrolladores si Fall Guys llega a Switch).

El usuario de Twitter @ChasingPolys ha compartido skins muy bien realizadas de varios Pokémon famosos, en concreto, las evoluciones de los tres Pokémon iniciales de la primera generación. Charizard, Blastoise y Venusaur se convierten en skins de Fall Guys en la imaginación de este usuario y ahora en las redes sociales.

No han sido pocas las reacciones de los usuarios en la citada red social, así que serían miles los jugadores interesados en ellos, pero como decimos The Pokémon Company y Nintendo no son amigas de prestar sus licencias sin nada a cambio. Pero cualquier cosa puede pasar cuando el juego llegue a Nintendo Switch, una versión confirmada por Mediatonic.