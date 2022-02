El final de los Simpsons ya estaba decidido y su secreto está oculto en un juego de 1991

El bagaje de Los Simpson va mucho más allá de la serie de TV. La creación de Matt Groening ha dejado infinidad de productos en el merchandising, películas de animación e incluso videojuegos. Uno de los más recordados es sin duda Los Simpson Hit and Run, título lanzado en PlayStation 2 bajo una apariencia al más puro estilo GTA. No fue el único, pues en los 90 pudimos disfrutar del estupendo The Simpsons Arcade Game, un beat'em up sobresaliente que muchos guardan con cariño.

Este juego, no sólo uno de los más divertidos basados en la franquicia, cuenta con un detalle que no todos conocen: ¿Marge tiene orejas? De eso hablaremos más adelante.

Life in Hell: El origen de la serie

Mucho antes de Los Simpson, Matt Groening tenía una serie de tiras cómicas llamadas Life in Hell. Publicadas en Estados Unidos y Canadá, en ellas hacia todo referencia al amor, el trabajo o la vida familiar con un toque de humor negro. Sus personajes eran conejos de lo más extraño, un detalle que deberéis tener en cuenta para más adelante.

El éxito de los cómics fue tal que Matt Groening ya contaba con varias propuestas sobre la mesa para adaptar la marca a la TV en forma de serie de animación. Y lo hizo, pero con un cambio radical. Aunque se mantienen las temáticas y esencia de la Life in Hell, la estética cambiaría por completo. Nacían así Los Simpson.

El resto ya es historia, como suele decirse, y no tardaron en llegar los primeros videojuegos basados en la marca. The Simpsons Arcade Game fue uno de ellos, incluyendo un importantísimo detalle sobre Marge y su posible origen. En el videojuego el personaje estaba equipado con una aspiradora. Con ella realizaba diferentes animaciones , una de ellas llevarse el electrodoméstico al pelo ¡mostrando sus orejas de conejo! No sólo eso, cuando recibía un ataque eléctrico, también podíamos apreciar su esqueleto y esas orejas que tanto han dado de qué hablar.

Con 32 temporadas a sus espaldas y más de 700 capítulos emitidos, las menciones a las orejas de Marge en la serie de TV no han estado presentes, más aún cuando el personaje ha cambiado de peinado. ¿Se trata de una referencia a Life in Hell o por el contrario Matt Groening tenía un origen totalmente diferente para Marge? Sea como fuere, tal vez nunca salgamos de dudas.