El fundador de Valve ocultó un archivo secreto en Windows 1.0

Los easter-eggs no es sólo cosa de los videojuegos. Este tipo de secretos o curiosidades incluidos generalmente en todo tipo de títulos se encuentran ubicados a conciencia por los desarrolladores. En muchos casos son referencias a otros videojuegos, pero también pueden cubrir otros campos como la música o el cine.

No obstante, los easter-eggs no es algo reciente y como ya te hemos mencionado no está vinculado únicamente a los videojuegos. El mundo de la informática también tiene sus particulares easter-eggs, y Windows es tal vez el ejemplo más conocido de todos ellos. A lo largo de los años y tras las diferentes ediciones del sistema operativo de Microsoft, se ha colocado a Windows 3.0 como la primera versión en incluir este tipo de 'secretos'. Nada más lejos de la realidad.

Lucas Brooks es uno de esos usuarios que merece la pena seguir en Twitter a nada que seas un apasionado de la informática y en particular de Windows. ¿El motivo? El bueno de Lucas dedica su cuenta en la red social a sacar a la luz diversos secretos relacionados con el S.O. Hace unos días descubrió un easter-egg que lo cambiaba todo: Windows 1.0 fue el primer sistema operativo en adoptar este tipo de detalles.

En concreto la versión a la que hace mención es nada más y nada menos que Windows 1.0 RTM, una edición temprana del sistema operativo que data de 1985, ahí es nada. Otro de los datos curiosos sobre esta versión bautizada como RTM hace referencia a una edición del sistema operativo destinada a ser enviada a los fabricantes de hardware.

Tras poneros en contexto, vamos al meollo de la cuestión: ¿Qué easter-egg incluía Windows 1.0? Tal y como han destacado desde Kotaku, la versión Windows 1.0 RTM incluye un archivo de mapa de bits que, como si de los créditos de un videojuego o película se tratara, incluye un listado de todas aquellas personas que trabajaron en la build.

Puede parecer un detalle sin importancia, pero si echamos un vistazo al listado encontramos la presencia de Gabe Newell, el fundador de Valve y responsable de Steam. Para aquellos que no lo supieran, Newell estuvo trabajando en Microsoft hasta 1996, año en el que abandonó la empresa afincada en Redmond para fundar su propio estudio de videojuegos, Valve. Allí se desarrollaría 'Half-Life', uno de los shooters más influyentes de la industria. El resto, como se suele decir, es historia.