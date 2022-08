Imaginan cómo serían los personajes de 'Stranger Things' dentro del mundo de 'Animal Crossing'

No hay ninguna duda de que ‘Animal Crossing: New Horizons’ es un juego para dejar volar la imaginación. Si bien con él también aprendemos sobre peces, bichos y plantas, la libertad que ofrece permite que los jugadores puedan disfrutar del juego a su manera.

Teniendo en cuenta esta libertad, son muchos los que deciden fusionar ‘Animal Crossing’ con algunas de sus series favoritas. Un fan en cuestión eligió ‘Stranger Things’ como base para esta particular unión, convirtiendo a los personajes de la serie en vecinos que podríamos encontrar dentro del mundo de ‘Animal Crossing’.

Los personajes de Stranger Things en Animal Crossing

El usuario de Twitter @washue_art ha publicado una serie de diseños donde aparecen los personajes de ‘Stranger Things’ como si fueran personajes disponibles en ‘Animal Crossing’. Entre ellos podemos ver algunos de los personajes principales además de otros también conocidos como Jonathan o Hopper.

Además de elegir el animal que más se adaptaba a cada personaje, esta fan diseñó el estilo de cada uno. Su gran parecido se puede apreciar también en su postura y su expresión, la cual da mucha más personalidad a cada uno de sus diseños y los hace más similares a los personajes de la serie.

En el caso de personajes recientes, estos solo aparecen con un diseño, mientras que otros como Mike, Once o Will, aparecen en más de una ocasión. Esto se debe al aspecto que tenían estos personajes en las primeras temporadas de la serie y la que mantienen ahora en la más reciente.

La influencia de Animal Crossing

Esta no es la primera vez que un fan utiliza ‘Animal Crossing: New Horizons’ para recrear personajes, openings o escenas de series y películas. En el pasado pudimos ver el gran comedor de Hogwarts en ‘Animal Crossing’ o incluso la recreación del mapa de Hyrule en ‘The Legend of Zelda: A Link to the Past’.