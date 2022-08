Un jugador de 'Leyendas Pokémon Arceus' desvela un sencillo truco para encontrar Pokémon Alpha en los árboles

Aunque en la actualidad los fans de Pokémon tienen sus ojos fijados en ‘Pokémon Escarlata y Pokémon Púrpura’, todavía son muchos los que disfrutan de ‘Leyenda Pokémon Arceus’. Este juego de Pokémon causó bastante revuelo con su lanzamiento y es a día de hoy que sigue ofreciendo detalles ocultos a sus jugadores.

Si bien el juego consiguió más de 12 millones de unidades vendidas por su novedosa jugabilidad, el objetivo sigue siendo el mismo que las entregas anteriores: completar la Pokédex. Es por ello que cualquier truco que nos ayude a conseguirlo es bienvenido como el que nos enseñó este jugador a través de su cuenta de Reddit.

El truco que te ayuda a encontrar más Pokémon Alpha

Como podemos ver en el vídeo compartido por el usuario Zeroexev29, si quieres encontrar más Pokémon Alpha en Hisui debes ponerle más atención a la música. Este truco se aplica solamente para Pokémon escondidos en rocas o árboles, los cuales podemos golpear con una criatura de nuestro equipo.

Justo cuando golpeamos el árbol o roca con la Pokéball de nuestro Pokémon, la música nos indicará si la criatura allí escondida es Alpha o no. En el caso de que sea un Pokémon Alpha comenzará a sonar la música que acompaña a estas criaturas en combate incluso antes de que aparezca en pantalla.

Si bien el truco no aumenta la probabilidad de que aparezcan Pokémon Alpha, sí que es muy práctico para no perder el tiempo. Al saber si es un Alpha o no antes de combatir podremos correr hasta alejarnos del combate para seguir buscando nuestro Pokémon en otro lado.