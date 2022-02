El mapa de The Legend of Zelda como nunca antes lo habías visto gracias a este humilde proyecto

No hay duda ninguna que la secuela de The Legend of Zelda Breath of the Wild es uno de los títulos más esperados para Nintendo Switch, a pesar de que no es el único juego en el que están pensando los jugadores. Este pasado año, momento en el que la saga celebró su 35º Aniversario, muchos jugadores echaron la vista atrás, recordando los inicios de una de las licencias más queridas de Nintendo. Y es que, a pesar de que no fue una oportunidad disponible para muchos, The Legend of Zelda para NES marcó un antes y un después para el mundo de los videojuegos. Por ello, teniendo un peso tan importante, no es de extrañar que algunos jugadores optasen por realizar un homenaje a la obra.

Ian Roosma, fan de la franquicia Zelda, ha querido poner su granito de arena a la hora de homenajear el primer juego de The Legend of Zelda. A través de una de sus pasiones, los bloques de LEGO, recreó por completo el mapa original del juego, algo para lo cual necesitó un total de 25.000 de piezas y cuyo proceso ha expuesto en el vídeo que os dejamos a continuación. Todo mostrando como cada detalle presente en el mapa queda reflejado a su curiosa forma en una obra que ahora muchos desearían poder exponer en su hogar.

Según el propio Roosma, la idea la tuvo cuando vió que tenía una pared en blanco en una de las habitaciones de su casa. Para decorarla buscó algo que tuviera significado personal para él y que fuera algo difícil de construir para que le llevara tiempo hacerlo. Teniendo en cuenta que The Legend of Zelda de NES fue uno de los primeros títulos a los qué jugó, hizo una de las mejores elecciones posibles.

Para poder completar a la perfección el mapa de Zelda, Roosma ha tenido que pedir online cientos de piezas LEGO. Este fan quería recrear el mapa en versión 3D por lo que necesitó piezas de una forma y tamaño específico para hacerlo. Según comentó el propio autor solo para recrear necesitó 1400 cilindros verdes, 1400 conos verdes, 2800 rondas verdes y 2800 piezas marrones redondas.

El resultado final ha sorprendido a toda la comunidad de fans, quienes no solo afirman que desearían poder ponerlo en su habitación, sino que alaban el trabajo realizado por este fan al igual que la paciencia reflejada para cuidar cada uno de los detalles. No solo visto de lejos resulta imponente, sino que al mirarlo de cerca nos hace sentir que podemos recorrer nosotros mismos esas praderas de Hyrule en las que los peligros no son capaces de parar el avance de un valiente héroe.