Única e inigualable: Esta copia de The Legend of Zelda se vende por 4000 euros por un simple detalle

A lo largo de los últimos meses, los videojuegos han cobrado un gran protagonismo. Pero no solo por el hecho de que hayamos tenido grandes lanzamientos a la vista, sino realmente porque los jugadores han tenido la oportunidad de conocer algunos importantes títulos gracias a los coleccionistas. Todo esto debido a copias con unos cuantos años que, debido a ser copias en perfecto estado, se han comprado por elevadas cifras.

El último de los casos viene relacionado con una copia de The Legend of Zelda muy rara que se ha vendido por más de 4000 euros. Sin embargo, jugar a este título no tiene ningún tipo de diferencia respecto a la obra original o a la que podamos probar al acceder al catálogo de Nintendo Switch Online. Entonces, ¿qué hace tan especial a esta copia de The Legend of Zelda?

La verdadera diferencia entre la copia original y esta copia vendida por miles de euros es, simplemente, el hecho de que en esta copia se encuentra un logotipo de ramen de la marca Myojo Food’s Charumera. Un logo que se encuentra únicamente en la etiqueta del disco. Y es, por ese simple detalle, que el coleccionista ha pagado esa gran cifra con la intención de disfrutar de una copia única.

Una copia en perfecto estado, a pesar de que existen más

Según han informado en la investigación, esta versión se repartió a 1500 afortunados durante un sorteo de lotería en el año 1986 en una propuesta organizada por Nintendo y la compañía de alimentos. ¿Su intención? Celebrar el vigésimo aniversario de la compañía de comida.

Si bien se repartieron unas cuentas copias, son pocas las que quedan con la marca de fideos visible y en perfecto estado. De hecho, la otra se vendió en 2016 por 1500 dólares en eBay por un vendedor que, curiosamente, vive en España. Sin embargo, estaremos atentos para comprobar si finalmente la próxima entrega se vende por un valor incluso superior.