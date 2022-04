Las matemáticas revelan el verdadero tamaño del imponente árbol de 'Elden Ring'

En apenas algo más de un mes parece que ya se ha hablado de todo sobre 'Elden Ring'. Hemos tenido los correspondientes hilos que profundizan en el lore del videojuego, nada fácil de entender al contrario que otras obras. No han faltado miles de fan-arts realizados por los usuarios en torno a los personajes de la aventura. Speedruns, primeras No-Hit, secretos y mucho más.

Ahora, y gracias a un usuario de Reddit, hemos podido conocer uno de los detalles que tal vez te hayas preguntado durante tu partida en 'Elden Ring': ¿Cuánto mide el gran árbol? Y es que el árbol áureo como se le conoce es el gran protagonista de 'Elden Ring' allá donde nos encontremos, independientemente de la zona siempre nos acompañará en la distancia.

El usuario Zullie The Witch ha conseguido resolver cuánto mide el árbol de 'Elden Ring' haciendo uso de las matemáticas. ¿Cómo? Muy sencillo. Para encontrar la medida exacta del árbol, Zullie ha considerado aspectos como las dimensiones de las raíces y de acuerdo a sus cálculos, explicados en un completo vídeo, el árbol áureo tiene unas dimensiones de nada más y nada menos que 5.058 metros.

Dicho de otra manera, el árbol de 'Elden Ring' tiene unas dimensiones mayores a las de algunas de las montañas más conocidas y altas del mundo, como el Mont Blanc. Puede que no sea un detalle que nos ayude a entender mejor el universo del videojuego, pero no cabe duda de que la comunidad de From Software se vuelca con cada título del estudio nipón; hasta el más mínimo detalle.