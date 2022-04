La novela oficial de 'Zelda' desvela el nombre alternativo de Link

'The Legend of Zelda' es una de las sagas más emblemáticas de los videojuegos. Con decenas de videojuegos a sus espaldas, la franquicia ha sufrido importantes cambios a lo largo de su periplo, tanto en lo estético fruto de los avances tecnológicos, como también en lo jugable.

Entre los muchos secretos que esconde la marca, hay un detalle que tal vez muy pocos conozcan y ese hace referencia a nada más y nada menos que el nombre de Link. Sí, en efecto, el protagonista de la saga y al que interpretamos nosotros no siempre se le ha conocido como Link.

La culpa la tiene una novela gráfica de carácter oficial aparecida en los 90 y que se tomó la licencia de cambiar el nombre a su protagonista. El producto en cuestión es 'The Legend of Zelda: A Link to the Past', una novela gráfica basada directamente en el videojuego del mismo nombre para Super Nintendo.

Hasta aquí nada fuera de lo normal, salvo que su autor Katsuyuki Ozaki decidió realizar algunos cambios importantes en la historia y por ende en sus protagonistas. Y es que el japonés debió pensar que Link era un nombre demasiado aburrido para una historia tan épica, por lo que decidió bautizarlo como Paul.

La cuenta de Twitter History of Hyrule ha sido la encargada de rescatar este increíble documento en el que podemos comprobar con nuestros propios ojos no sólo el precioso arte de la novela gráfica, sino también ese llamativo (y para nada original) nombre que recibió Link.