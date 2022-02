La secuela de Breath of the Wild más cerca: Nintendo confirma su llegada en 2022 con su informe financiero

Después de un comienzo de año por todo lo alto, Nintendo ha anunciado su último informe financiero con alguna que otra sorpresa. Además de las cifras económicas, las cuales no se pueden pasar por alto, la compañía ha confirmado sus principales lanzamientos para este año 2022, entre los que se encuentra la secuela de The Legend of Zelda: Breath of the Wild.

Si bien todo apuntaba a que 2021 iba a ser el año de lanzamiento para The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2, nuestros sueños se disiparon cuando Eiji Aonuma comentó en una Nintendo Direct que aunque el desarrollo estaba en proceso, necesitaba que los jugadores tuvieran paciencia. Es por ello que muchos tienen miedo a que su lanzamiento se pudiera retrasar hasta 2023, algo que supuestamente no va a ocurrir.

Calendario de principales lanzamientos de Nintendo Leyendas Pokémon: Arceus - 28 de enero 2022

- 28 de enero 2022 TRIANGLE STRATEGY - 4 de marzo 2022

- 4 de marzo 2022 Kirby y el mundo perdido - 25 de marzo 2022

- 25 de marzo 2022 Advance Wars 1+2: Re-Boot Camp - Primavera 2022

- Primavera 2022 Splatoon 3 - 2022

- 2022 Mario + Rabbids Sparks of Hope - 2022

- 2022 La secuela de The Legend of Zelda: Breath of the Wild (temp.) - 2022

(temp.) - 2022 Bayonetta 3 - 2022

- 2022 Metroid Prime 4 (temp.) - TBA

Además de la secuela de Breath of the Wild, en el informe financiero de Nintendo aparecen otros grandes títulos como Bayonetta 3 o Splatoon 3. Ambos juegos ya fueron anunciados e incluso en el caso de Splatoon 3 hemos visto varios gameplay, sin embargo todavía no cuentan con una fecha exacta de lanzamiento.

Si bien estos son los juegos más esperados del año para Nintendo Switch, todavía queda tiempo para que la compañía nos de alguna sorpresa. Es demasiado temprano para dejar ya cerrado el calendario de lanzamientos por lo que hay que estar atentos a todos los movimientos de Nintendo.