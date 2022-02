'Zelda Breath of the Wild 2' podría no ser el único 'Zelda' en lanzarse en 2022

En su reciente Direct de este mes de febrero Nintendo no ha querido comentar nada sobre el esperado lanzamiento de 'Zelda Breath of the Wild 2', pese a que sí realizó un gran anuncio como 'Xenoblade Chronicles 3' para Switch, que estará listo para lanzarse a finales de 2022. Este anuncio, sin embargo, ha puesto a los fans de Zelda un poco nerviosos. Las dudas de si realmente 'Zelda Breath of the Wild 2' se lanzará este año han aumentado por dos motivos. Primero: ¿por qué Nintendo no ha dicho nada de 'Zelda' y sí de 'Xeno 3'? Y segundo: ¿de verdad va a lanzar Nintendo dos grandes juegos de mundo abierto en el mismo trimestre?

Es cierto que aún tenemos un gran evento como el E3 en verano, y quizás Nintendo esté esperando a decir algo más adelante, pero las dudas van creciendo. Sin embargo, incluso aunque 'Zelda Breath of the Wild 2' se retrase y no llegue este año, según un conocido insider de la industria -que por supuesto no es información oficial-, tendremos nuestra ración anual de 'The Legend of Zelda' a finales de año. Quizás con alguna adaptación o con algún remake más sencillo.

¿Otro The Legend of Zelda para 2022?

Según el insider Samus Hunter: “Aún es pronto para hablar de un lanzamiento de la secuela de Breath of The Wild en 2023, reemplazada por algunos ports como la colección WW y TP”, comenta. “Como siempre, se lanzará un producto de Zelda este año, ya que hay otros títulos en desarrollo, pero en este momento los planes siguen siendo un lanzamiento a fines de 2022, y si sucediera un retraso, lo anunciarían alrededor de abril/mayo porque ese suele ser el período para la nueva proyección del año fiscal”.

La última información sobre la esperada secuela de 'Zelda' nos llegó durante el E3 2021, en una conferencia online donde Nintendo mostró otro pequeño teaser, ya con imágenes ingame, de un título que seguirá la línea del anterior pero con nuevas mecánicas.