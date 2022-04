El puerto 666 de tu ordenador está reservado a 'DOOM' y así puedes comprobarlo

'DOOM' es uno de los juegos más importantes e influyentes de la historia por diversos motivos. El primero y más destacado está relacionado con su género. Y es que la obra de Id Software puso patas arriba la industria, siendo muchísimos los estudios que se sumaron a desarrollador shooters, un género casi desconocido para la época.

A todo ello hay que sumar además su imponente apartado gráfico para la época y decenas de secretos y easter eggs que todavía hoy perduran. Siendo una leyenda viva de los videojuegos y disfrutado por miles de usuarios casi 30 años después, todavía hay secretos que muchos no conocen.

Y es que, ¿sabías que el puerto 666 de tu ordenador está reservado única y exclusivamente para 'DOOM'? Sí, has leído bien. Id Software y Microsoft colaboraron juntos en el videojuego para llevar a Windows 95 el easter egg y cuya presencia se mantiene hasta la fecha en Windows 10 y Windows 11.

Puerto 666 de Doom | Neox Games

Como no podía ser de otra manera, la idea original fue de John Carmack y John Romero, padres de la criatura. Ellos se encargaron de registrar el puerto 666 en la IANA, es decir, el organismo de coordinación global encargado de asignar números a los diferentes puertos, direcciones IP, etcétera.

Da igual que no hayas jugado a 'DOOM' nunca o no lo tengas instalado en tu PC, ese puerto del que te hablamos tiene dueño y en caso de que no te lo creas, puedes comprobarlo. Utiliza el buscador Windows y escribe: "C:\Windows\System32\drivers\etc" (sin comillas). Abre el archivo 'service' con un editor de texto. Haz un poco de scroll y te encontrarás, efectivamente, con el puerto 666 y su dueño, 'DOOM'.