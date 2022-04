¿Qué esconde la canción en latín de 'Elden Ring' que ha maravillado a miles de jugadores?

Se ha cumplido un mes desde el lanzamiento de ‘Elden Ring’. El nuevo videojuego de From Software se ha convertido en todo un hito para el estudio japonés. Con decenas de puntuaciones perfectas, ‘Elden Ring’ se ha alzado como el más serio candidato a obtener el galardón a “Game of the Year”, y entrando directamente en la categoría de uno de los videojuegos más importantes de la historia.

A pesar de que los jugadores ya han invertido centenares de horas en las Tierras Intermedias, son muchos los secretos e easter-eggs que esperan a ser descubiertos. Poco a poco van surgiendo los misterios que engloban al mapa y personajes de ‘Elden Ring’. El más reciente lo hemos encontrado gracias a la cuenta de YouTube Games from Mars, quien ha sacado a la luz un impresionante secreto que demuestra el cariño y mimo puesto por From Software en el universo de ‘Elden Ring’.

Alerta de pequeños spoílers

Tal y como indica Games from Mars en el vídeo, la zona a la que deberemos dirigirnos para encontrar este enigmático easter-egg está situada al oeste del mapa. Una de las principales características de esta área son sus habitantes, figuras que parecen murciélagos humanoides, conocidos en el mundo de la mitología como arpías. Al llegar al área nos llamará poderosamente uno de los personajes, quien parece entonar una misteriosa canción.

Es aquí cuando comienza la “magia”. Si prestamos atención a la misma nos daremos cuenta que Bat-Lady la canta en latín. Games from Mars se ha tomado la molestia de traducir la canción, desvelando con ella que la letra está vinculada directamente a la historia de las Tierras Intermedias.

"Desafortunadamente, la tierra una vez bendecida ha caído,

estábamos destinadas a ser madres, ahora Sinluz.

Nos lamentamos y derramamos lágrimas,

pero ninguna nos consuela.

Dorado, ¿con quién te enfadaste?"

Un claro ejemplo de los muchos misterios que puede seguir ocultado el videojuego de From Software y esperan a ser descubiertos durante los próximos meses. El último de ellos causó un gran revuelo en Twitter debido a una pared que nos permitía acceder a una zona secreta que sólo podía romperse ¡tras 50 golpes o más!