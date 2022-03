5 videojuegos que disfrutar tras completar 'Elden Ring'

Durante años, ‘Elden Ring’ se mantuvo en el puesto número 1 de los juegos más esperados y su exitoso estreno ha sido una prueba del apoyo constante de los jugadores. Desde su lanzamiento ha puesto a prueba la habilidad de todos los jugadores y, sin embargo, aunque requiere de horas de juego, ya hay quienes se lo han acabado. Si eres uno de esos jugadores o estás cerca de ese final, tenemos para ti 5 juegos que te ayudarán a llenar ese hueco.

‘Mortal Shell’ es un juego que se inspira en las obras de From Software, aunque dando ese giro único con sus mecánicas jugables novedosas y un estilo de arte fascinante. En tu aventura te encontrarás enemigos duros, monstruos gigantes e incluso un mundo sombrío en el que cualquier peligro estará esperándote a la vuelta de la esquina. ¿Tu salvación? Combatir y descubrir los secretos que oculta la misteriosa secta que amenaza la paz del lugar.

‘Hollow Knight’ se ha ganado el corazón de muchos fans por su arte dibujado a mano. Considerado por muchos como uno de los mejores juegos metroidvania, la aventura nos invita a explorar un mundo repleto de mazmorras y peligros. Su estilo puede hacer parecer que el juego es sencillo y, sin embargo, te encuentras con un combate complejo así como una historia capaz de cautivar a los jugadores.

Hollow Knight | Team Cherry

‘Shadow of the Colossus’ es un sorprendente juego de mundo abierto ambientado en un espectacular reino en ruinas. Todo comenzará con un joven viajando por una tierra prohibida con una única misión en mente que solo podrá cumplir al eliminar a los 16 colosos gigantes. Cada coloso será distinto, obligando al jugador a poner a prueba su habilidad de distintas formas mientras todo se ve acompañado de un estilo gráfico que no deja indiferente.

‘Dragon’s Dogma: Dark Arisen’ es la opción perfecta para aquellos que buscan un juego en el que recorrer castillos y ruinas antiguas mientras temen la llegada de la noche, donde las criaturas más feroces salen a cazar. Si bien su jugabilidad es un punto muy fuerte para ser disfrutado, son sus opciones a la hora de crear a los personajes así como la relación con los otros personajes lo que hará que esta sea la mejor opción para empezar una nueva aventura.

‘Star Wars Jedi: Fallen Order’ es una de las opciones más personalizables. Una garantía de que el jugador pueda ajustar el juego a lo que realmente necesita para afinar su experiencia. La obra es la opción ideal si disfrutas de la licencia ‘Star Wars’ y quieres enfrentarte a los enemigos jugando en el papel de el último jedi que queda en pie. Batallas épicas, configuración de su sable láser y, por supuesto, un combate exigente.