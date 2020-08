Lo que faltaba, Hello Kitty ya tiene su propio melón oficial

Si hablamos de las franquicias anime más conocidas y que han llegado a dar la vuelta al mundo de todas las formas posibles, es posible que tengas varios nombres en mente. Pokémon, Doraemon e incluso Shin Chan han contado con protagonismo en todo tipo de productos y servicios. Pero posiblemente haya otro nombre que conozcas incluso mejor y que parece estar en todas partes.

Hablamos, por supuesto, de Hello Kitty, la famosa gatita que muchos lucen en la ropa, accesorios, productos para el colegio e incluso una perfecta compañera en el terreno de los videojuegos. Si en el mundo es todo un fenómeno, su fama en Japón es incluso mayor, por lo que en este país podemos encontrar todo tipo de productos, incluyendo el más inesperado: su llegada presente en un melón.

Sí, lo has leído bien y puedes verlo con total claridad. Al igual que sucede con la gatita, en Japón es muy popular el comer este tipo de fruta, de hecho, son tantos sus tipos que incluso se ha llegado a convertir en un producto especialmente caro. Entonces, ¿qué sucede si combinamos ambos? Que conseguimos un producto gourmet de gran calidad y éxito en Hokkaido.

Esta no es la primera vez que se llega a vender este curioso producto, aunque no deja de sorprender cómo Hello Kitty sigue abarcando nuevos territorios y, por supuesto, produce una curiosa pregunta. ¿Cómo ha llegado a ser posible la aparición de Hello Kitty en un melón?

Es una curiosa pregunta que, hasta la fecha, no ha tenido respuesta, pero que tampoco importa a aquellos que no dudan en saborear el dulce sabor de este curioso melón. Eso sí, si estás deseando preparar o probar este producto, debes tener en cuenta que necesitas 4980 yen (aproximadamente 39,71 euros), una cifra elevada para un producto que no todos pueden adquirir.