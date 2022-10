¿Qué significa farmear en el mundo de los videojuegos?

El concepto farmear es uno de los más presentes en los videojuegos. Aunque puede que lo atribuyas a géneros como los MMO, lo cierto es que en la actualidad se trata de un factor presente en todo tipo de títulos. Desde ‘Animal Crossing’, pasando por otros como incluso la conducción (dependiendo del juego, por supuesto) o los juegos de acción. Pero, ¿de dónde viene exactamente la palabra farmear? ¿Qué significa cuando la escuchamos en un videojuego?

Comencemos por su significado. ‘Farmear’ proviene de la palabra inglesa ‘farm’ o ‘farming’ y cuya traducción se puede entender por “granja” o “granjear”. No obstante, y aunque éste sea su significado literal, poco o nada tiene que ver con lo que realmente supone esta acción cuando la llevamos a cabo en un videojuego, ¿o tal vez sí? El concepto farmear hace alusión a la acción de recolectar materiales u objetos a través de eliminar enemigos o bien recoger aquello que necesitamos de plantas, etcétera.

Ahora sí reconoces esta acción, ¿verdad? Y no es para menos si tenemos en cuenta la grandísima variedad de juegos que cuentan a día de hoy con esta mecánica. No hace falta que nos vayamos a las profesiones de cualquier MMO (algo que conocerán los aficionados a ‘World of Warcraft’); sino que igual antes de conocer qué significaba “farmear” ya estabas completando esta tarea en ‘Animal Crossings New Horizons”.

World of Warcraft Classic | Blizzard

En efecto, recoger esas plantas o frutas de tu isla es farmear. En otros juegos como por ejemplo ‘Dragon Quest’ o títulos de corte JRPG/RPG esta acción generalmente está ligada a la recolección de materiales para mejorar nuestro equipo. En juegos de conducción como ‘Forza Horizon’ sin ir más lejos se puede farmear XP que nos da acceso a nuevas características. Generalmente todas estas tareas suelen ser muy mecánicas, aburridas a los ojos de muchos jugadores, por lo que siempre está bien introducirlas de poco en poco en nuestras partidas.