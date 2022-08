¿Qué sucede en el mundo de 'GTA Online' si decides interrumpir el tráfico?

¿Quién no ha intentado portarse bien en ‘GTA’ al menos durante unos minutos? Sabiendo que la conducción es uno de los aspectos más importantes del videojuego de Rockstar, conducir como mandan los cánones es bastante satisfactorio en ‘Grand Theft Auto’, al menos si encuentras divertido y relajante eso de subirte a un volante. Te detienes en los semáforos, dejas pasar a los transeúntes que cruzan la calle y no pones el intermitente pues porque no está activada la opción que sino también lo harías, ¿verdad?

Todo eso está muy bien y puede resultar divertido hasta que vuelvas a pulsar el acelerador sin control y metiéndote en el carril de sentido contrario derrapando; pero ¿has detenido alguna vez el tráfico en ‘GTA’? Es decir, detener tu vehículo en mitad de la carretera y observar qué es lo que ocurre con el resto de coches y peatones. Tranquilo, no hace falta que vayas corriendo a encender la consola, ya hay alguien que lo ha comprobado y tenemos pruebas gráficas de ello.

El vídeo de LeastSuspicious y subido a Reddit muestra con todo lujo de detalles lo que ocurriría si decides detener el coche en ‘GTA V’ en pleno semáforo. Para sorpresa de lo que muchos podáis pensar sobre si veríamos a los vehículos chocando unos contra otros para salir del atasco, lo cierto es que los NPC del videojuego son más inteligentes de lo que pensáis.

Tal y como puede apreciarse, los NPC saldrán de sus vehículos ¡pero para retirar el coche que está obstaculizando el tráfico! En el vídeo se puede observar como un personaje se baja de su coche, entra en el tuyo para moverlo y que el resto de conductores puedan continuar su viaje. En caso de que trates de detenerlo, el resto de coches tomarán una medida algo más “violenta”: tratar de maniobrar como buenamente puedan para salir del lugar.

Son muchos los que todavía se sorprenden al ver cómo un juego de 2013 sigue dejando comportamientos tan realistas. Y es que a pesar de que ‘GTA V’ se acerque a la década desde su lanzamiento, no cabe duda de que el último episodio de la saga marcó un antes y un después en la forma de entender los juegos de mundo abierto. ¿Podrá ‘GTA VI’ superar a su predecesor? Esa es la intención de Rockstar, desarrollar un videojuego que supere todas las expectativas.