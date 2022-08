¿El videojuego definitivo?: El productor de 'GTA' presenta en vídeo 'Everywhere'

Leslie Benzies es una de las caras más conocidas de la industria. Hablamos del que fuera uno de los productores y padres de 'Grand Theft Auto'. Sobran las presentaciones, ¿no? Tras abandonar Rockstar, Leslie ha perseguido un ambicioso proyecto, desarrollar el videojuego definitiva.

Una tarea ardua, sin duda, más aún cuando la industria está en constante cambio. No obstante para ello Leslie tenía una idea e inspiración en mente: 'Ready Player One'. Y es que la obra literaria de Ernest Cline ha sido una pieza clave a la hora de crear 'Everywhere'.

Tras varios años de desarrollo, el equipo de Leslie ha mostrado por primera vez 'Everywhere' en movimiento. Si bien el tráiler no ha enseñado muchos de los conceptos jugables que estarán presentes, éste nos ha dejado echar un vistazo al aspecto y arte que tendrá el videojuego. También se ha intuido muchas de las secciones que estarán presentes en 'Everywhere', tomando géneros tan variados como las plataformas, shooter o conducción.

Everywhere | Built a Rocket Boy

'Everywhere' promete una aventura épica en la que los jugadores podrán visitar todo tipo de mundos, cubriendo un amplísimo espectro de géneros y en compañía de otros jugadores. Este es precisamente uno de los puntos fuertes del título, la aventura cooperativa. "Aventura, creatividad y descubrimiento" eran tres palabras que destacó su autor y cómo la experiencia del multimundo conecta a los jugadores entre sí y el mundo digital que los rodea.

"Queremos ampliar los límites de lo que es un videojuego, ofreciendo una experiencia innovadora para los jugadores"; destacaba Leslie. 'Everywhere' llegará en algún momento de 2023 para las consolas de nueva generación y PC. Sus autores han prometido más información a lo largo de los próximos meses.