Recrean en 'Dreams' una de las escenas más míticas de 'Jurassic Park' con un resultado espectacular

El sector de los videojuegos es cada vez más grande y es por eso que no es extraño ver cómo se va introduciendo en otros sectores como por ejemplo el cinematográfico. Actualmente se están desarrollando muchas series a partir de las tramas principales de diferentes videojuegos, siendo ‘The Last of Us’ uno de los ejemplos más claros de ello. Esto no quiere decir que el mundo del cine no esté presente en los videojuegos, algo que puede darse tanto por parte de los estudios como por parte de los jugadores.

Recrea una escena de Jurassic Park en Dreams

Recientemente hemos podido ver como un fan de ‘Jurassic Park’ ha hecho un homenaje a la primera entrega de esta franquicia al recrear una de sus escenas más emblemáticas. Para lograrlo se ha ayudado del videojuego ‘Dreams’, pudiendo ver el resultado final en su propia cuenta de Twitter.

Como podemos ver en el vídeo publicado por Krenautican nos muestra la escena en la que el Tyrannosaurus Rex aparece por primera vez. Fueron muchos los que le han felicitado por su espectacular resultado, ya que su recreación parece incluso más real que la que podemos ver en la propia película.

Si bien el vídeo solamente dura unos segundos, esta escena es el resultado de mucho trabajo. El propio autor del vídeo ha querido dejarlo claro, por lo ha publicado un vídeo en YouTube que nos permite ver todo el proceso que tuvo que seguir antes de acabar finalmente la escena final.

Dreams para crear tu propio videojuego

Para quién no lo sepa, ‘Dreams’ es un videojuego disponible en PlayStation 4 que llegó al mercado en febrero de 2020. Es un título que te permite disfrutar de otros videojuegos desarrollados por jugadores, además de crear tu propio videojuego. Es por su gran libertad y todas las herramientas que incluye para el desarrollo de juegos y otro tipo de obras, que ha sido tan aplaudido por la crítica desde su lanzamiento.

Si bien es un juego exclusivo para PlayStation 4 y PlayStation 5, si quieres desarrollar tu propio videojuego también tienes otras opciones. En junio de 2021 salió a la venta ‘Estudio de videojuegos’ un título disponible para Nintendo Switch que te permite comprender el desarrollo de los videojuegos y crear el tuyo propio.