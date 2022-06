¿Recuerdas el relajante 'Ecco The Dolphin'? Su nacimiento se debió a un encuentro real con extraterrestres

‘Ecco The Dolphin’ es uno de esos juegos que demuestran que en los 90 no había límites a la hora de desarrollar videojuegos y aportar nuevas ideas a la industria. El título aparecido en SEGA Mega Drive nos ponía frente a un delfín con el que debíamos recorrer el fondo marino. No obstante, lo que muchos no sepan es que este título que se convirtió rápidamente en una obra de culto esconde un secreto relacionado con su creador y un encuentro alienígena.

Ed Annunziata es el creador original de ‘Ecco The Dolphin’. Como cualquier otro creativo buscar inspiración en todo tipo de obras es parte del proceso de desarrollo. Para ‘Ecco’, Ed tomó como punto de partida la historia de Lilly, un científico acostumbrado a experimentar con todo tipo de fármacos, en este caso la ketamina. Tal y como relató Lilly, durante una de esas “pruebas” con la ketamina alcanzó un estado que le habría permitido entrar en contacto con seres superiores: extraterrestres.

Lejos de ser un encuentro cargado de terror y a lo que estamos acostumbrados a encontrar en este tipo de historias, Lilly llegó a entablar varias conversaciones con los extraterrestres. Éstos, a quienes bautizó como Earth Coincidence Control Office (Oficina de Control de Coincidencia de la Tierra), pronto comenzaron a mostrar comportamientos que distan del inicial.

Los ECCO (y aquí una de las referencias tomadas por Ed para su juego) llegaron a extirpar el pene de Lilly. “Grité de terror. Mi esposa Toni vino corriendo desde la habitación y dijo “todavía sigue en su sitio”. Así que grité al techo: “¿quién está al mando? ¿Un puñado de niños?”; destacaban desde el medio VICE quienes recogieron la historia de Lilly al completo.

Con esta historia en mente, Ed comenzó a dar rienda suelta a su imaginación para crear el videojuego, caracterizado por cierto en su momento por su altísima dificultad. Los que conocen la anécdota del nacimiento de Ecco The Dolphin se preguntan si también el videojuego está relacionado con el consumo de drogas, al igual que el científico. Tal y como relataría el propio Ed: “no, nunca tomé LSD o cualquier otra droga del estilo, simplemente leí mucho sobre John C. Lilly”. Misterio cerrado.