'Among Us 2' iba a ser una auténtica locura y sus autores desvelan algunas curiosidades

'Among Us' fue una auténtica sorpresa durante el confinamiento en 2020. Si bien es cierto que el título ya estaba disponible desde hace mucho tiempo, la pandemia provocó que millones de usuarios descubrieran este título al más puro estilo 'Cluedo'.

'Among Us' sigue siendo a día de hoy todo un referente en el género, copiado hasta la saciedad incluso por grandes compañías como Epic Games que decidía añadir una modalidad similar a 'Fornite'. 'Among Us' sigue recibiendo contenido cada cierto tiempo, pero ¿qué ocurrió con la secuela?

Desde Innersloth tenían previsto una segunda parte, aunque ésta no tardó en ser cancelada en favor del juego base. De esta manera, el estudio se centraría en ampliar el título ya publicado con nuevos mapas y toda una ristra de contenido que llegaría de forma paulatina al videojuego.

Among Us, imagen de su DLC Polus. | InnerSloth

Eso sí, las ideas para 'Among Us 2' ya estaban en marcha. En un reciente AMA, el estudio ha desvelado algunas de las novedades y nuevas mecánicas que estarían disponibles para la segunda parte. Una de ellas y posiblemente la más previsible era el ofrecer mapas todavía más grandes y variados.

No sería la única. El estudio destacó que una de las premisas de 'Among Us 2' sería la de cambiar ligeramente la fórmula del título original. Por ejemplo, ahora el impostor necesitaría sí o sí un arma para matar a la tripulación, o el uso de objetos que nos obligasen a recogerlos previamente. Sus autores señalan que "había toneladas de cosas que se quedaron fuera", aunque su implementación hubiera desembocado en un videojuego algo más "complicado". Finalmente, y al tratarse de un desarrollo que estaba todavía en un fase muy temprana, desde Innersloth prefirieron centrarse en mejor la experiencia del juego original.