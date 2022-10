Recuperan el primer capítulo de la serie de ‘Kingdom Hearts’ que Disney decidió cancelar

El mundo de ‘Kingdom Hearts’ es amplio y sorprendente. Es la combinación perfecta de los juegos de rol y los mundos animados de Disney. Esto ha provocado que a lo largo de los años la compañía Square Enix nos haya sorprendido con todo tipo de juegos y adaptaciones de la obra, hasta el punto de que incluso se planteó hacer una serie animada con Sora y sus amigos como protagonistas. Y si bien en su día llegó a existir un primer episodio piloto, no ha sido hasta ahora que hemos podido verlo.

Ha sido Seth Kearsley, director de Eight Crazy Nights, quien ha desenterrado en primicia el piloto animado. De hecho, este primer episodio se desarrolló antes de que el 2003, apenas un año más tarde del lanzamiento del juego, se tomase la decisión de cancelar la serie. Y a pesar de que muchos conocían la existencia de este capítulo, no ha sido hasta ahora cuando hemos podido ver un primer acercamiento de la serie.

Tal y como indica Seth Kearsley, “esto no me pertenece. No reclamo ningún derecho sobre ninguna parte de esto, excepto que es mi trabajo. No me beneficio de ello. Quiero mostrar mi trabajo. Han pasado 20 años”. El responsable de esta obra afirma sentirse muy orgulloso de lo que llegó a crear y reconoce que durante las sesiones de prueba, fueron los niños los que mejor reaccionaron a las imágenes propuestas.

Si bien en su día llegaron a mostrarse imágenes estáticas del proyecto, esta es la primera vez que se comparten las imágenes del VHS que, hasta ahora, había permanecido en secreto. Por ello, ahora tenemos acceso a 11 minutos en los que podemos ver escenas tan similares como las que se presentan en los juegos. Todo desde una base de proceso inicial. Sin embargo, con un producto que gustó tanto, ¿por qué no se mantuvo el proyecto?

Esto se debe a que Disney, en su día, confesó que prefería capítulos auto conclusivos y que no se alargasen con el tiempo. Además, en su día este primer capítulo recibió las críticas de Disney y Square Enix afirmando que sentían que era una aventura de Aladdín en la que, casualmente, aparecían los personajes de ‘Kingdom Hearts’. Por ello, a pesar del esfuerzo puesto, finalmente se tomó la decisión de dejarlo.