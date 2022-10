Un streamer engañó al mundo con un anillo falso de 'Demon's Souls' y ahora está presente en el remake, aunque nadie sabe obtenerlo

En 2009, un año en el que todavía no estaba extendido el concepto ‘soulslike’ y ‘Demon’s Souls’ se alzó como una de las propuestas más interesantes del RPG de acción dentro de un nicho muy reducido, el videojuego de From Software no se libró de tener sus primeras “leyendas urbanas”. Peeve, y uno de los streamers más recordados de la comunidad, fue artífice de uno de los eventos más sonados.

Y es que el bueno de Peeve pensó que sería una genial idea inventar que en el juego había escondido un anillo. Un complemento de gran poder que respondía al nombre de Chieftain’s Ring. Obtenerlo, eso sí, era francamente complicado. Y es que sólo podíamos comprarlo al comerciante llamado Yurt ¡pero manteniendo con vida la personaje hasta el final del juego!

Como ya os estaréis imaginando la comunidad del videojuego se lanzó en masa a completar semejante reto para comprar el anillo. Como era de esperar, muchos no lo conseguían o bien una vez alcanzaban los requisitos no encontraban el anillo. Peeve, para “demostrar” que su historia era cierta publicó una imagen en Twitter de otro usuario que había conseguido equipar el citado anillo en su personaje.

Varios jugadores se mostraron reacios a creerse la historia de Peeve, aún menos la imagen publicada. Algunos investigaron en los archivos del juego tratando de buscar imágenes que no habían sido utilizadas para ‘Demon’s Souls’ y sí para la broma de Peeve. No encontraron absolutamente nada. ¿Era real la existencia de ese anillo que disparaba los atributos de fuerza y defensa?

Obviamente no, pero en el remake de ‘Demon’s Souls’ aquella broma se hizo completamente realidad. “Hace años los seguidores del videojuego inventaron un artículo ficticio llamado Chieftain’s Ring que inspiró a la comunidad a encontrarlo en una búsqueda inútil”; decía el usuario Lance McDonald en su cuenta de Twitter. Lo que nadie esperaba es que el complemente cobrara vida en el remake. “Para Demon’s Souls Remake, BluePoint Games creó el anillo. Sin embargo, nadie sabe como encontrarlo”; añadía.

Dicho de otro modo, BluePoint Games conocía la historia alrededor del anillo y su impacto en la comunidad. Para el remake decidieron recrearlo, algo que ha quedado demostrado gracias a los renders compartidos en internet, pero ¿dónde está oculto el anillo? ¿Acaso no ha pasado más allá de ese famoso diseño? No sabemos si se trata de una broma también por parte del estudio o si realmente en algún lugar de Boletaria estará escondido.