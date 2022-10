El nuevo modelo de PlayStation 5 al descubierto: características y fecha de lanzamiento

Tom Henderson es uno de los insiders más reputados de la industria del videojuego. Recientemente Tom ha hablado de las cifras de PS5, destacando que en el próximo año fiscal estipulado desde el 1 de abril de 2023 a marzo de 2024, Sony batiría records con su actual consola de sobremesa.

Dato más que curioso si tenemos en cuenta que, a pesar de los esfuerzos de la empresa por subsanar la falta de stock de la consola, ésta todavía no se puede comprar con normalidad. No obstante, la noticia no está sólo en las cifras de la máquina de cara al próximo año, sino en el lanzamiento de un nuevo modelo de PlayStation 5.

Una nueva versión de PS5 que, en palabras de Tom, estaría destinada a paliar en gran manera con esa falta de stock de la plataforma. Para ello Sony habría decidido publicar en septiembre de 2023 (fecha estimada por Henderson) un modelo de PlayStation 5 con lector extraíble.

Carcasa de PlayStation 5 | Sony

La estrategia de Sony pasaría por comenzar la producción de esta nueva versión de la consola en abril de 2023, siendo septiembre de dicho año su lanzamiento. ¿Qué ocurrirá con el actual modelo de la máquina? Según el insider, la compañía nipona dejaría de producir los modelos actuales (con y sin lector), centrándose de lleno en esta revisión con lector extraíble y de esa manera ahorrar costes de producción.

Una opción interesante sin duda que fomentaría una mayor presencia de la consola en las tiendas, sin unas limitaciones de stock que aún siguen pasando factura tras dos años desde el lanzamiento de la máquina. En lo que al precio se refiere, Tom apunta a que la máquina se vendería tanto con lector extraíble, como sin él; teniendo el dispositivo un precio en torno a 100 euros. Por ahora, y sin confirmación de Sony, la noticia debe cogerse con precaución.