Te derretirá el corazón: Un padre construye una casa de juegos para su hijo basada en Zelda

¿Qué está dispuesto a hacer un padre por sus hijos? Probablemente la pregunta se responda con una sola palabra: todo. Al menos cuando hablamos de cosas relevantes para la vida. Pero cuando hablamos de juegos y actividades no siempre el padre y el hijo comparten gustos, sin embargo, cuando sucede suelen producirse situaciones como la que hoy nos llega.

Cuando el tiempo libre de padre e hijo es compartido con algunas aficiones comunes, pueden darse momentos tan especiales como el conocido en un reciente vídeo subido a YouTube. Resulta que ambos disfrutaron del universo de The Legend of Zelda: Breath of the Wild, por lo que cuando el padre decidió hacerles una casa en el jardín no había mejor diseño a elegir que el de la casa que Link puede comprarse en el título de Nintendo.

Con la ayuda de amigos y familiares poco a poco el padre logró realizar, con mucho esfuerzo y seguramente un coste bastante significativo, una recreación perfecta a escala de la casa de Link en Breath of the Wild para Nintendo Switch. Cada detalle de este edificio situado en la Aldea Hatelia ha sido recreado, ya sea su peculiar estructura en madera, o algunos objetos decorativos realizados con una impresora 3D doméstica.

El vídeo lo ha subido el canal Once Upon A Workbench, explicando que lo que comenzó siendo un proyecto pequeño de una simple casa de juegos para el jardín, terminó siendo algo realmente grande y emocionante. Un proyecto familiar que llevó mucho tiempo pero que, seguro, la recompensa también fue muy elevada al terminarla.

En el vídeo podemos ver todo el trabajo realizado. Desde el diseño y las medidas proyectadas, hasta la fabricación de la misma y la decoración final.