La terrorífica teoría de 'Elden Ring' que desmonta por completo a uno de sus personajes clave

'Elden Ring' estaba destinado a tener una gran longevidad en lo que a su propuesta jugable se refiere, pero también relacionado con su trama. Y no es para menos en este último caso si prestamos atención a la ingente cantidad de nombres, acontecimientos y fechas que se narran en el universo de las Tierras Intermedias.

Ahora, un conocido youtuber ha descubierto un detalle que podría cambiar por completo la historia del que posiblemente sea el personaje más importante del videojuego. Hablamos de Godwyn, personaje que muere en la escena introductoria del título y sobre el que se nos habla a lo largo y ancho de 'Elden Ring'. Pero, ¿qué ha descubierto Zullie, el youtuber en cuestión, que podría cambiar para siempre lo que conocíamos de este dios?

Para aquellos que no hayan prestado mucha atención a la trama o se hayan saltado la primera escena, os ponemos un poco en contexto. Godwyn El Dorado muere asesinado. Su muerte provoca que desde el cadáver se extiendan unas raíces que propagan la llamada Plaga de la Muerte; un estado que podemos contraer en el videojuego. Pero, ¿de qué están hechas estas espinas que conforman la Plaga de la Muerte?

Aquí es cuando la cosa se pone interesante. Y es que Zullie The Witch ha descubierto que estas espinas están conformadas por insectos con alas blancas. Para encontrarlas deberemos de viajar hasta las Profundidades Profundas, lugar en el que encontramos el segundo cuerpo de Godwyn. Bastará hacer zoom para descubrir los insectos.

Aunque desde este punto los fans más vinculados al lore de 'Elden Ring' comenzarán a investigar y exponer sus teorías, no cabe duda de que los gusanos e insectos del hechizo Plaga de Muerte están fuertemente relacionados con Godwyn tal y como puede apreciarse en las raíces mismas del cadáver. Os recomendamos encarecidamente que, en caso de estar interesados en el universo de 'Elden Ring', echéis un vistazo al vídeo de Zullie The Witch, no tiene desperdicio cómo expone su teoría y descubrimiento.