Un test oftalmológico esconde un importante mensaje para alertar a los jugadores en 'The Last of Us'

'The Last of Us' es para la gran mayoría la gran obra maestra de Naughty Dog. El título del estudio también responsable de Crash Bandicoot o 'Uncharted' nos ofreció en PlayStation 3 de tintes dramáticos que ha influenciado a obras posteriores del mismo género, pero también inspirado a campos como el cine.

Este mismo año podremos disfrutar de un remake para Playstation 5, además de la consiguiente serie de TV producida por HBO y protagonizada por Pedro Pascal en el papel de Joel. Siendo un juego con varios años a sus espaldas y una impresionante y sobresaliente secuela, son muchos los fans que siguen revisitando el título original.

Lo que tal vez no sepan es que el videojuego esconde un guiño de lo más curioso en uno de sus niveles finales. Hablamos del escenario del hospital y que ahora gracias al usuario de Reddit dracaenaarborea422 nos ha dejado uno de esos guiños que sin duda confirman que la obra maestra de Naughty Dog sigue escondido mil y un detalles.

Si visitamos una de las salas del hospital encontraremos un test oftalmológico, la clásica prueba para la vista que todos hemos hecho alguna vez en nuestra vida. Nada fuera de lo normal hasta aquí. Un elemento más del nivel, pensarás. Pero si echamos un vistazo más detenido a la prueba en sí descubriremos un tétrico mensaje: "run you'r almost there dont quit", un mensaje que muchos usuarios de Reddit han entendido como una referencia al jugador para terminar el videojuego o bien incluso al propio desarrollador para terminar su trabajo.

'The Last of Us' sigue siendo prioridad para Naughty Dog, a pesar de que el estudio ya podría tener en camino nuevas franquicias. Actualmente trabajan en un multijugador que llegará como experiencia independiente de la secuela y del que aseguran que contará con su propia narrativa ambientada en el universo de la saga. Por ahora no cuenta con fecha y sólo conocemos un escueto arte conceptual.