Una comparativa de 'The Last of Us Remake' muestra el notable cambio que sufrirá Joel

Hace unas semanas pudimos conocer el anuncio de 'The Last of Us Remake'. Disponible a partir de septiembre para PlayStation 5 y próximamente para PC, esta nueva versión ha sido descrita por Naughty Dog como la edición definitiva y más cercana a la visión original del videojuego.

Como suele ser habitual en los remakes, hay importantes cambios a nivel visual. Uno de ellos pasa por el aspecto de los personajes que en esta ocasión se asemejan más al diseño de lo visto en 'The Last of Us: Parte 2'.

En un reciente tweet por parte del estudio hemos podido ver más de cerca una comparativa para uno de los personajes más queridos de la franquicia, Joel. El cambio es más que notable, mostrando animaciones faciales y expresiones mucho más realistas.

Con motivo del Summer Game Fest 2022, Naughty Dog confirmó que están trabajando en un modo multijugador basado en 'The Last of Us', aunque eso sí, será completamente stand-alone y tendrá un fuerte componente narrativo. Por ahora son muy escuetos los detalles sobre el mismo, aunque esperamos conocer más de cara a los próximos meses.