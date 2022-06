El creador de 'The Last of Us' ya está trabajando en su nuevo videojuego, pero todavía es pronto para anunciarlo

Neil Druckman se ha convertido en una de las caras más importantes de la industria. El autor de 'The Last of Us' estuvo ayer en el evento presentado por Geoff Keighley, el Summer Game Fest. Neil presentó el remake de 'The Last of Us', además de profundizar en algunos detalles de la adaptación para TV y dicho sea de paso, hablar sobre sus nuevos proyectos.

Neil Druckman explicó que llevan un tiempo trabajando en el multijugador de 'The Last of Us: Parte 2'; un título con un fuerte componente narrativo que sorprenderá por su calidad, a la altura de un AAA singleplayer. No obstante, también hubo hueco para hablar de su nuevo y próximo título.

Eso sí, Neil dejó claro que por ahora es pronto para hablar del mismo. "Quizá si alguien en PlayStation quiere filtrarlo podríamos tratar el tema, pero si no es mejor reservárnoslo"; explicaba entre risas Neil tras la filtración de The Last of Us: Parte 1 minutos antes del anuncio oficial.

The Last of Us Parte II | Naugty Dog

Dicho esto, tendremos que esperar un tiempo para conocer cuál es el nuevo y misterioso videojuego del autor de una de las sagas más importantes de la industria. Los últimos rumores apuntaban a que Naughty Dog podría estar involucrada en prometedor y ambicioso juego de ciencia ficción.