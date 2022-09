'The Last of Us parte 1' incluye un emotivo homenaje a uno de los fallecidos durante su desarrollo

‘The Last of Us Parte 1’ ya está disponible en PlayStation 5. El remake de la obra maestra de Naughty Dog para PS3 y más tarde remasterizado en PS4 ha sido un rotundo éxito. El estudio le ha dado un buen lavado de cara al título, aprovechando el motor de la segunda entrega, así como otras bondades técnicas del engine y ofrecernos la que desde Naughty Dog se ha presentado como la experiencia definitiva y auténtica visión de la aventura de Joel y Ellie.

Aprovechando el reciente lanzamiento del videojuego algunos de los responsables del remake han querido compartir a través de las redes sociales diferentes curiosidades, anécdotas y secretos sobre el desarrollo. Uno de ellos ha sido el animador de Bend Studio, Robert Morrison, quien también ha echado un cable a Naughty Dog durante la creación de ‘The Last of Us Parte 1’.

Tal y como confesó en su cuenta de Twitter, Robert ha confesado uno de los guiños que podremos encontrar en el videojuego, vinculado a Daniel Kinnard y quien falleció cuando todavía se encontraba desarrollando la obra. “Esto es muy duro para mí, pero también algo muy especial. Daniel fue un productor de Visual Arts que murió durante el desarrollo del juego. Naughty Dog le inmortalizó aquí”; destacaba mostrando el precioso detalle del estudio para Daniel.

“Era una persona maravillosa, por favor compartidlo para que todo el mundo sepa su nombre”; añadía Robert en un emotivo mensaje que ha dejado varios miles de RTs y FAVs. Robert agradeció a todos los usuarios que había compartido sus fotos en la misma ubicación del videojuego (la granja de Tommy), además de por supuesto también con Naughty Dog por el precioso detalle de incluir en forma de póster.