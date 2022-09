¿Qué personaje de 'The Last of Us' eres? Descúbrelo con nuestro test

El mundo de ‘The Last of Us’ es caos, peligro y se representa con todo tipo de personajes que deben tomar complicadas decisiones. No todos tienen la misma perspectiva de la vida y, sin embargo, parecen tener claro que todos quieren lo mismo (o casi): la supervivencia. Sin embargo, hay quienes prefieren pensar en buscar la solución para el mundo, otros para los más fuertes y otros, mucho más egoístas, solo buscan una solución personal.

Vivir en paz en un mundo que parece haber caído bajo las fuerzas de los infectados es, sin duda, complejo. Sin embargo, eso no impide que tengamos una gran variedad de personajes a conocer así como todo tipo de situaciones que superar, no siempre como nos gustaría, sino que el destino a veces es caprichoso y nos hace tomar decisiones complejas. Y es por ello que, según las decisiones que tú tomes, vamos a definir qué personaje de ‘The Last of Us’ encaja mejor contigo.

Qué personaje de The Last of Us eres según tu personalidad

Afrontar ciertas situaciones en la vida nos pone en un papel u otro. Podemos ser simplemente de los que observan en la distancia, como también podemos ser los protagonistas de ciertos problemas. Sin embargo, eso no quita que en ocasiones nuestro camino no vaya siempre en una dirección recta, sino que optemos por encaminarnos hacia pensar mejor nuestras estrategias o, incluso, a escapar cuando la situación nos supera.

The Last of Us Parte 1 | Naughty Dog

Otras tantas ocasiones confiaremos en nuestra previsión, en la necesidad de hacer trampas para huir y evitar el problema. Son muchos los casos que pueden surgir y, sin embargo, es la hora de que cada uno seleccione qué camino escogería según el caso y, sobre todo, que acepte cuál es el destino que le toca. No hablamos de que el destino de cada personaje sea el tuyo, sino que tu carácter sea similar al de este personaje en cuestión.

Por ello, es el momento de ponerte a prueba, es la hora de que descubras que, si estuvieses en el mundo de ‘The Last of Us’, tu carácter se ajustaría mucho al de el personaje que te toque. Por supuesto, te animamos a responder con la verdad, sin modificaciones para ajustarte al carácter del que más te guste. Ante todo, se trata de un test para pasarlo bien, por lo que incluso te animamos a compartir tus resultados en las redes sociales.