Filtradas varias de las mecánicas de Breath of the Wild 2 gracias a las patentes de Nintendo

2022 promete ser uno de los años más potentes que se recuerdan en los videojuegos. Gran Turismo 7, Horizon Forbidden West, Elden Ring, God of War Ragnarok y Starfield son sólo, para empezar, algunos de los títulos que podremos disfrutar el próximo año. A todos ellos hay que añadir nada más y nada menos que The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2.

Poco sabemos de la nueva aventura de Link, continuación directa de Breath of the Wild, más allá de unos pocos tráilers que la propia Nintendo ha mostrado a modo de anticipo. Ahora gracias al medio Gamereactor hemos podido conocer algunas de las mecánicas que veríamos en el videojuego.

Se trata de varias patentes procedentes de la propia Nintendo. Una de ellas, mostradas en el tráiler gameplay del E3 2021, nos enseñaba a Link atravesando diversas superficies situadas sobre él. Ésta aparece también en la patente, enseñando su funcionamiento tal y como vimos en el tráiler. Además se nos explica que Link podrá atravesar cualquier tipo de superficie siempre y cuando no haya elementos de peligro tales como por ejemplo pinchos.

Otra de las mecánicas que también explica la patente es la referente a volver atrás en el tiempo. En este caso Link podría utilizar cierto elemento para 'rebobinar' determinados objetos del entorno y utilizarlos a su favor. Las patentes, en muchas ocasiones, suelen terminar en el producto final pero en otras quedan desechadas. Dicho esto y hasta confirmación oficial por parte de Nintendo es mejor no dar por sentada la información.