'The Legend of Zelda: Wind Waker' estuvo a punto de perder su peculiar estilo artístico por culpa de su creador

'The Legend of Zelda: Wind Waker' está considerada una de las joyas de culto de la franquicia. El título publicado para GameCube y más tarde a modo de remasterización para WiiU, recibió duras críticas en su presentación a raíz del estilo visual.

El paso del tiempo ha colocado a Wind Waker como una de las entregas más icónicas y queridas por los fans, precisamente, por su apartado artístico. No obstante, desde Nintendo estuvieron a punto de escoger otro diseño para el videojuego.

El canal DidYouKnowGaming ha recopilado varios detalles del videojuego. En uno de ellos se menciona que parte del equipo responsable de 'Wind Waker' ocultó durante meses a Miyamoto el aspecto que tendría el videojuego.

Aonuma, máximo encargado de la obra y entre otras de 'Breath of the Wild', aseguró en una entrevista que Miyamoto se opondría al diseño de 'Wind Waker' y su estilo tan "cartoon". "A Shigeru no le gustó la idea de abandonar el estilo realista de Link hasta casi el final del desarrollo"; citaba Aonuma en relación a los dos anteriores juegos de la marca, 'Ocarina of Time' y 'Majora's Mask'.

Pero, ¿y cómo recibió Miyamoto la noticia cuando se enteró del nuevo apartado artístico por el que optaría la franquicia? Nada bien. "Miyamoto estaba avergonzado con el diseño", destacaba Aonuma. Ya era demasiado tarde y con el desarrollo tan avanzado no tenían otro camino: había que continuar. Aunque Aonuma lo ocultó durante todo el tiempo que pudo a Miyamoto, finalmente el resultado fue sorprendente, incluso manteniéndose espectacular décadas después y uno de los videojuegos más recordados de la saga.