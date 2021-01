Twitter desvela el truco definitivo con la nieve para los amantes de la cerveza

Japón es un país que, en su mayor parte, especialmente en las islas más norteñas, conocen bien las bajas temperaturas y las grandes nevadas durante el invierno. De hecho, en ciudades como Sapporo se celebra un gran festival de nieve de forma anual en el que contemplar gigantes figuras hechas de hielo y nieve, si bien el Covid ha afectado a las últimas ediciones.

La nieve, cuando cae en abundancia en lugares en los que no suele hacerlo, como estos últimos días en Madrid, puede llegar a colapsar una zona entera. Los servicios y los ciudadanos no están acostumbrados y preparados para las condiciones, y generalmente se colapsa la ciudad y sus servicios. En otras zonas están ya muy acostumbrados y esto no sucede.

Como decíamos, una gran parte de Japón está muy acostumbrada a las nevadas de invierno y su población se lo toma con otra filosofía. Así lo demuestran en las redes sociales, subiendo imágenes muy curiosas y lugares increíblemente bellos con el manto blanco de la nieve.

La imagen que hoy nos ocupa es diferente, es una imagen viral de cómo un ciudadano puede aprovechar la nieve que se acumula en las puertas y ventanas de su casa. Sin duda por lo general es una molestia, impidiendo el paso y bajando las temperaturas, pero también es ideal para improvisar una pequeña nevera para las cervezas.

¿Por qué caminar hasta la cocina para tomar una cerveza fresquita cuando puedes convertir el exterior de tu ventana en un refrigerador? Esto es lo que pensó el usuario @no_name_20xx, que no ha dudado en usar la nieve de su ventana para enfriar las bebidas. El tweet se hizo viral y, como no podría ser de otra manera, un buen número de usuarios de la famosa red sociales le siguieron y copiaron el “truco”.