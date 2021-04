Una mujer se venga de la infidelidad de su marido subastando su colección más preciada

Está claro que uno de los peores actos que podemos hacer en una relación es ser infiel con nuestra pareja, especialmente si la relación tiene muchos años o hay de por medio hijos. Lo más lógico es ser sincero o sincera con la pareja y realizar una separación pactada antes de comenzar con otra relación, pero no todos piensan así y las infidelidades son habituales en las sociedades modernas.

Obviamente una infidelidad dejará muy tocada a una parte de la pareja, al verlo como toda una traición de la persona en la que confiaba y, aunque no esté bien hacerlo, algunos afectados y afectadas deciden vengarse de las formas más peculiares. Este es el caso de un reciente caso conocido por medio de las redes, en el que una mujer se vengó de su marido vendiendo sus posesiones más preciadas: cartas de Yu-Gi-Oh!.

Con el paso del tiempo hemos visto cómo algunos juegos de cartas coleccionables pueden llegar a costar cientos de miles de euros. En el caso de Pokémon, por ejemplo, algunas cartas de primera generación pueden llegar a costar de 30.000 a 50.000 euros. El valor de las cartas de Yu-Gi-Oh! aún no es tan alto, pero desde luego hay colecciones caras que pueden costar miles de euros. Perder estas cartas, sin quererlo, podría ser todo un torbellino psicológico para un fan...

Recientemente se ha descubierto que una esposa en Yahoo! Japón, después de descubrir que su marido la estaba engañando, ha puesto la colección de cartas de su pareja a la venta, dejando el coste de su venganza al mejor postor. Son un total de 26 cajas de packs múltiples de Yu-Gi-Oh!, al menos 25 de los cuales parecen estar sin abrir. Muchos de ellos pertenecen a las primeras series de la historia del juego, por lo que algunas cartas podrían tener un valor importante.

Venganza por valor de 152.760 euros

La subasta comenzó por 1 euro, pero se cerró subiendo hasta los 20 millones de yenes, alrededor de 152.760 euros. Este es el mensaje que acompañaba a la subasta:

“Esta es mi primera subasta en Yahoo! Como acto de venganza contra mi marido por haberme engañado, he decidido vender su colección. Los artículos no están abiertos, así que me alegraría poder conseguir un buen precio por ellos... Las cajas han estado en un estante con una tapa sobre ellas, por lo que ni siquiera están polvorientas. No estoy muy familiarizada con los juegos de cartas coleccionables, pero para mis ojos inexpertos, los artículos no tienen daños ni rasgaduras, así que acepte su condición tal como están. Gracias".

Por supuesto, la subasta no ha pasado inadvertida por los usuarios en redes sociales, con opiniones de todo tipo sobre este acto de venganza que, al parecer, los coleccionistas no han dudado en aprovechar. Debido al valor de las cartas, es probable que el asunto termine en la justicia...