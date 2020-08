La policía cierra un centro gaming de Sevilla por sus nulas medidas de seguridad

La sociedad española se prepara para lo que ya parece una segunda ola de contagios descontrolados de Covid-19, siendo actualmente la media de edad de los contagiados muy inferior al de la primera oleada, lo que quiere decir que los jóvenes (quizás con imprudencias como la que hoy os contamos) son los que más se contagian en la actualidad.

Los contagios no paran de aumentar día tras día y todo el mundo debería cumplir las normas obligatorias y básicas decretas por la ley: reuniones de pocas personas, siempre con mascarillas o no fumar en zonas en donde no se pueda garantizar un gran espacio entre las personas, por ejemplo. No deberían existir excepciones a estas normas.

Sin embargo por medio de las redes sociales y del perfil oficial de Emergencias Sevilla conocemos que la Policía Local ha tenido que precintar en la ciudad un conocido centro de alto rendimiento para jugadores. Este local gaming se estaba saltando todas las restricciones: un espacio pequeño en el que estaban confinados hasta 28 jugadores, algunos de los cuales ni siquiera llevaban la mascarilla.

La mayoría de usuarios ocupaban puestos de juego contiguos codo con codo, y los pocos que tenían mascarilla en la cara dejaban, en muchos casos, la nariz descubierta (por lo que es igual que no llevarla). Los jugadores, que estaban participando en torneos online, se encontraban ocultos en el local.

La policía verificó, de hecho, una gran cantidad de infracciones al margen de que nadie seguía las medidas de seguridad para evitar el contagio del Covid-19: "Tenían cerradas las vías de acceso y salida de emergencias, mediante persiana metálica. Los responsables del establecimiento no presentaron licencia de apertura o declaración responsable que autorice su funcionamiento y no acreditaron disponer de póliza de seguro obligatorio de responsabilidad civil para el ejercicio de la actividad".