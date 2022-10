Los creadores de 'God of War Ragnarok' advierten en un comunicado sobre los spoílers del videojuego

Estamos a escasos días del lanzamiento de 'God of War Ragnarok', el juego más importante del año para PlayStation, pero también uno de los más destacados de la industria. No obstante y por desgracia, en internet ya es posible encontrar todo tipo de spoílers referentes al videojuego.

De la misma forma que ocurrió con 'The Last of Us Parte 2', 'God of War Ragnarok' no se ha librado de los destripes que se pueden encontrar con pasmosa facilidad en YouTube, Twitter y foros. En vista de lo sucedido, sus autores han decidido publicar un contundente comunicado.

Santa Monica Studios ha pedido a todos los usuario preservar la experiencia de 'God of War Ragnarok' para todos aquellos que quieran disfrutarlo por primera vez y libre de spoílers. "Os pedimos que seáis considerados con los muchos fans que no quieren ver accidentalmente clips, jugabilidad o narrativa y que evitéis compartirlos más ampliamente"; destacaban en el comunicado.

Santa Monica Studios da algunos consejos para todos aquellos que quieran llegar "vírgenes" al título. "Os aconsejamos encarecidamente silenciar cualquier palabra clave o hashtag asociado al juego hasta el día del lanzamiento". Por último, el estudio asegura que la espera y paciencia habrá merecido la pena. 'God of War Ragnarok' llegará a PS4 y PS5 el próximo 9 de noviembre.