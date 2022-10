Nibel, una de las mayores fuentes de información de videojuegos en Twitter, dice adiós

Nibel (Nibellion) fue uno de los principales motivos por lo que muchos usuarios utilizaban Twitter para estar informados de videojuegos. Hablamos de una de las mayores fuentes de información del sector en la red social, compartiendo noticias y detalles de la industria casi al instante de su publicación. Nibel también compartía información privilegiada que lo convertían también en uno de los insiders más seguidos de Twitter.

Ahora, y sin previo aviso, Nibel se despide de Twitter. "Hoy dejo atrás Twitter y Patreon. No habrá más cobertura de videojuegos por mi parte en ninguna de las plataformas. He aprendido mucho en un corto periodo de tiempo. Desafortunadamente no fui capaz de crear un Patreon interesante y sostenible, lo cual es evidente en el número de patrocinadores que se estancaron en el primer fin de semana y las primeras peticiones se eliminaron durante la primera semana"; destacaba Nibel a través de su Patreon en palabras recogidas por el medio videogameschronicle.

El tema económico y los escasos ingresos que habría obtenido a través de la plataforma apuntan a ser el principal motivo de su marcha en Twitter. "Fui incapaz de crear un tráfico de ingresos estable, pero sigo estando feliz por haberlo intentado"; añade Nibellion agradeciendo el apoyo a todos los fans que durante estos años lo han seguido a través de la red social.

Ante los recientes momentos que vive Twitter con la compra de la red social por parte de Elon Musk, Nibel también ha querido mandar un mensaje al multimillonario. "No confío en la plataforma. No confío en Musk y en su inmadurez infinita. No creo que Twitter caiga en pedazos de forma instantánea, pero sí con el tiempo"; sentenciaba.