Kojima, destrozado tras la muerte del cantante de Low Roar y autores de la banda sonora de 'Death Stranding'

Triste noticia para el mundo de la música. A la edad de 40 años nos ha dejado Ryan Karazija, cantante y líder de la banda islandesa Low Roar. Si bien su papel en los videojuegos ha sido prácticamente testimonial, Low Roar se convirtió en una de las piezas claves de 'Death Stranding', protagonistas indiscutibles de la banda sonora del videojuego de Hideo Kojima.

El creativo japonés ha sido uno de los más afectados por el fallecimiento de Ryan. No puedo creerlo. No quiero creerlo. Sin Ryan, sin ti, sin tu música, Death Stranding no habría nacido. Tu música vivirá para siempre en este mundo y dentro de mí. Descansa en paz"; destacaba Kojima en redes sociales.

A través de Twitter, el creativo japonés ha compartido varias fotos y momentos que pudo compartir con Ryan durante el desarrollo de Death Stranding. El grupo, quien confirmó la noticia a través de Instagram, no ha querido dar detalles del fallecimiento.