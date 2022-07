Epic Games Store lanza sus nuevos regalos para esta semana

A la hora de repartir juegos con los jugadores, Epic Games Store es una de las tiendas más reconocidas en la actualidad. No solo nos brinda la oportunidad de conseguir todo tipo de juegos de su catálogo, sino que además nos ofrece semana tras semana la posibilidad de conseguir nuevos juegos gratis. Una promesa que hicieron antes de su estreno y que llevan manteniendo desde entonces.

Lo mejor de esta tienda es que garantiza que todos los jugadores encuentren ese juego que más les guste. De este modo tenemos aventuras, títulos repletos de acción o propuestas algo más inesperadas. Así es el caso de esta semana, donde podemos hacernos con ‘Wonder Boy The Dragon’s Trap’ y el pack Gladiators of the Black Tips de ‘Idle Champions of the Forgotten Realms’.

'Wonder Boy The Dragon’s Trap’ es una aventura que trae consigo todo tipo de posibilidades para los jugadores. Con dibujos hechos a mano, tenemos de vuelta esta obra de culto que nos pondrá a prueba tanto con su acción como con la forma en la que podamos evitar los obstáculos que se vayan presentando en nuestro camino. Todo para disfrutar de una aventura única y fascinante.

Por otra parte tenemos el pack para ‘Idle Champions of the Forgotten Realms’, una obra de ‘Dungeons and Dragons’ en el que se reúnen todos los personajes de su fascinante mundo para combatir. Estrategia y dominar el tablero serán puntos importantes para poder sobrevivir a su acción y conseguir que ningún enemigo logre superarnos bajo ningún concepto.