Así luce 'GTA V' en PlayStation 5: ¿Merece la pena comprarlo de nuevo?

'Grand Theft Auto V' ya está disponible para PlayStation 5 y Xbox Series X. El enésimo lanzamiento del quinto episodio numerado de la marca llega a las máquinas next-gen cargado de novedades visuales que, a priori, sacarían partido del potencial de las nuevas plataformas de Sony y Microsoft. ¿Estarán a la altura los cambios?

Diversos canales de YouTube ya han profundizado de forma extensa entre la versión de pasada generación, PS4 y Xbox One, y la actualización para PS5 y Xbox Series. Las primeras comparativas alaban el trabajo realizado por Rockstar en términos de resolución, el uso del RayTracing entre otras mejoras que otorgan a la aventura y en general a Los Santos una mayor inmersión.

¿Merece la pena 'GTA V' para PS5?

El primer detalle que debemos considerar antes de lanzarnos a la piscina y comprar 'Grand Theft Auto V' para PlayStation 5 y Xbox Series es el precio. Por desgracia, las mejoras no llegan de forma gratuita, teniendo que pasar por caja para poder disfrutarlas en nuestra flamante consola.

PS5 es la máquina que sale más beneficiada en este sentido. 'GTA V' está disponible para PlayStation 5 al precio de 9,99 durante los tres primeros meses; recibiendo además de forma gratuita GTA Online. Por otra parte, y en caso de que quieras jugar en Xbox Series, el precio es de 19,99 euros. También durante tres meses. Terminado este tiempo, ya sea en PS5 o Xbox Series, el coste de 'GTA V' será de 39,99 euros.

Dicho esto, y si estás dispuesto a asumir el precio de 'Grand Theft Auto V' en la next-gen, tu siguiente pregunta sea: ¿merecen la pena los cambios? Rockstar se ha encargado de trabajar diversos aspectos característicos de las actuales plataformas. El uso de RayTracing, con reflejos más realistas, además de alcanzar una resolución 4K o unos tiempos de carga ínfimos son varios de ellos.

No son las únicas mejoras que notamos en el videojuego. 'Grand Theft Auto V' viene cargado de otras mejoras como por ejemplo un mayor número de transeúntes por la ciudad, mejores texturas, humo volumétrico, explosiones o una iluminación más realista. Si quieres revisitar la Campaña principal con un apartado visual espectacular, tal vez no te importe pasar por caja. Si por el contrario no tienes ningún interés en volver a ella o no eres jugador de su vertiente online, futuras ofertas del videojuego te interesen más.